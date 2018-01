Antigamente, as pessoas não compravam “música” ou “músicas” e sim discos, álbuns ou singles (conhecidos como compactos no Brasil).

Durante muito tempo estes eram feitos em vinil e cassete. Depois passaram a ser oferecidos em forma de CD.

Tudo isso era “físico” e podia ser pego na mão, colocado em uma bolsa ou debaixo do braço. Em casa, tinha que ser guardado em uma ou mais prateleiras.

Havia maneiras de encomendar esses vasilhames de música pelo correio e recebê-los em casa. Mas não era assim que a maior parte das pessoas comprava sua música. Era indo até um estabelecimento de varejo chamado loja de discos (supermercados e magazines também os ofereciam).

São Paulo contava com uma porção de lojas de discos até o início dos anos 90. Havia redes maiores como Bruno Blois, Brenno Rossi, Museu do Disco e Hi-Fi (não confundir com Wi-Fi) e um sem número de lojas menores, bibocas de bairro e estabelecimentos especializados. Na rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, comprei muitos álbuns em uma pequena (mas bem servida) venda chamado Produsom.

Nos países desenvolvidos, com seu mercado muito maior, os compradores podiam contar com megastores como Virgin, HMV e Tower.

O projeto de memória Vintage Los Angeles compartilhou um precioso documento visual que mostra um pouco da rotina de uma filial da Tower Records da cidade em 1971. O vídeo faz parte do acervo do Centro para a História de Sacramento, Califórnia e apareceu no Internet Archive.

Nas imagens, funcionários carregam caixas cheias de discos de vinil fresquinhos (com destaque para o álbum All Things Must Pass, de George Harrison) enquanto clientes olham as extensas bancadas de discos. É uma divertida viagem no tempo que evidencia como certos hábitos mudaram nas últimas décadas.

As lojas de discos físicas não morreram, mas viraram lugares de nicho, atendendo principalmente colecionadores, DJs e fãs mais dedicados. Em 1971, elas estavam em toda parte e eram frequentadas por qualquer um que precisasse comprar música. Era fácil gastar horas dentro de uma.