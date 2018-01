Nokia Lumia 800

Dois gigantes unidos em uma cartada decisiva. A parceria entre Nokia e Microsoft chegou enfim ao Brasil. É a série de smartphones Lumia, com sistema operacional Windows Phone. A linha consiste em quatro modelos (610, 710, 800 e 900), mas o Brasil recebe apenas dois, o 710 e o 800. A Nokia não diz se há plano de lançar os outros modelos.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

E por que tanta atenção sobre este lançamento? A Nokia quer recuperar terreno no mercado dos smartphones; é uma tentativa da Microsoft de conquistar relevância no mundo pós-PC; e, mais significativo, é um experimento para mostrar se um mercado dividido entre iOS (iPhone/iPad) e Android comporta um terceiro sistema operacional.

O novo sistema faz parte da estratégia de unificar as plataformas da Microsoft para smartphone, tablet e PC (com o Windows Phone 7 e o Windows 8). Ele é muito diferente do Android e do iOS, tanto no visual e quanto no conceito. Com ele, a Nokia tenta se reposicionar com algo diferente, em vez de entrar na longa lista de telefones com Android.

Por outro lado, o diferente sempre carrega riscos. Como convencer um fã de Android ou de iPhone a migrar para um sistema inteiramente novo? Foi o que perguntei a um executivo da Nokia durante o Mobile World Congress, em Barcelona.

“Trazemos muito mais cor a este setor, algo novo de verdade. As pessoas estão satisfeitas com a experiência”, disse.

Essa conversa de cor, que podemos traduzir para design, é o primeiro grande chamariz dos Lumias. Começa pelo lado externo estiloso e ousado, com opções de cores marcantes. E continua dentro, com a plataforma Windows, caracterizada por “azulejos” coloridos e tipologia elegante. O efeito é de um ambiente limpo e de navegação fácil.

O conceito operacional também é distinto do que já existe: os blocos representam aplicativos ou funções (como e-mail ou música). Em Contatos, por exemplo, pode-se agregar listas de MSN, Facebook, Twitter, Outlook, etc. Há ainda a opção de exibir no bloco a atividade mais recente (exemplo: a última ação do Facebook, a última foto tirada, etc.).

As principais diferenças entre o 710 e o 800, além do preço, estão na tecnologia das telas (a do 800 é superior), nos megapixels das câmeras (respectivamente, 5 e 8), no design exterior e na capacidade de armazenamento (8 GB e 16 GB). Em outros itens, como vídeo HD 720p e processamento de 1,4 GHz, as especificações são as mesmas.

Algumas inconveniências: nenhum traz câmera frontal, o chip usado é pequeno e a loja de aplicativos do Windows Phone ainda não é tão farta.

Nokia Lumia 800

Preço – R$ 1.699 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional – Windows Phone 7,5

Câmera – 8 MP (atrás)

Armazenamento – 16 GB

Processador – 1,4 GHz

Peso – 142 gramas

Tela – 3,7 polegadas (AMOLED/Gorilla Glass)

Conectividade – Wi-Fi e 3G

Nokia Lumia 710

Preço – R$ 999 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional – Windows Phone 7.5

Câmera – 5 MP (atrás)

Armazenamento – 8 GB

Processador – 1,4 GHz

Peso – 125,5 gramas

Tela – 3,7 polegadas (TFT/Gorilla Glass)

Conectividade – Wi-Fi e 3G