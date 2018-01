Como ninguém tinha pensado nisso antes?

Uma criação da agência iStrategy Labs, de Washington, EUA, tem potencial para virar sucesso de público.

É um espelho que tira retratos das pessoas e se chama, claro, SELFIE. O nome funciona como sigla para Self Enhancing Live Feed Image Engine (“motor de imagem de auto-melhoramento com transmissão ao vivo”).

Funciona assim. A pessoa para em frente ao espelho em um ponto marcado no chão e sorri.

Atrás do espelho, um computador Mac Mini com software de reconhecimento visual capta a presença humana e o movimento da boca. Controladas por uma placa Arduino (de hardware aberto), luzes de LED piscam para avisar que a foto está prestes a ser tirada por uma webcam. Na hora do clique, elas acendem, simulando um flash. A foto é então enviada para postagem no Twitter.

A agência convida interessados na invenção a entrarem em contato.

Veja o vídeo de divulgação abaixo: