Chegou ao Brasil este mês um importante ator do mercado de smartphones. A chinesa Huawei é a quarta maior vendedora da categoria no mundo, perdendo para Samsung, Apple e LG no primeiro trimestre de 2013.

Sua estreia no País é com o Ascend G510, um modelo de preço razoável e que oferece boas especificações pelo preço (mais aparelhos virão até o fim do ano).

Inicialmente, oferecido apenas na operadora Vivo, ele tem o preço sugerido de R$ 699 no plano pré-pago. Mas, conforme a assessoria informa, pode chegar a R$ 79 em algumas das opções.

Nada mal para um aparelho com uma tela de 4,5 polegadas (o iPhone 5 tem 4 polegadas) e uma boa qualidade de acabamento e material. Uma das coisas que me chamaram a atenção no manuseio inicial do aparelho foi a impressão de robustez e firmeza.

A contrapartida é que, com 150 gramas, ele é um dos modelos mais pesados da prateleira (o iPhone 5 tem 112 gramas). Mesmo com todo esse peso, o Ascend G510 não é desconfortável nem desajeitado na mão.

O processador de 1,2 GHz é uma boa especificação também para essa faixa de preço. O sistema operacional é o Android 4.1.

Ele vem com uma “camada” da Huawei chamada Emotion UI, que traz alguns recursos de personalização do telefone. Os dois mais interessantes são um widget que concentra informações e funções na tela principal e o reconhecimento de comandos de voz (compatível com português brasileiro).

Uma pena que o armazenamento interno não esteja à altura do telefone, com apenas 4 gigabytes. É possível expandir essa capacidade com um cartão microSD de até 32 gigabytes. Colocar este cartão é um pouco trabalhoso, já que exige retirar a tampa traseira do aparelho para chegar na sua entrada.

A parte de câmera é correta, com 5 megapixels para fotos e 720p para fazer vídeos.

A tela do Ascend G510 tem aspecto normal e certamente não ganhará elogios por sua resolução ou brilho. Resumindo: um celular discreto, mas que resolve as demandas básicas.

Huawei Ascend G510

Sistema operacional | Android 4.1

Processador | 1,2 GHz dual-core

Tela | 4,5 polegadas

Armazenamento | 4 gigabytes

Câmera traseira | 5 megapixels; 720p (vídeo)

Câmera frontal | 0,3 megapixels

Peso | 150 gramas

Preço sugerido | R$ 699