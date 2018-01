Pode ser a brisa boa antes da tempestade. Mas que brisa: no primeiro trimestre de 2012, os americanos 85% mais paineis solares do que no mesmo período no ano passado. Os dados são da consultoria GTM Research.

Mais de 18 mil sistemas fotovoltaicos foram ativados no primeiro trimestre, elevando a previsão de geração para 3,3 gigwattas em 2012. Se a previsão se concretizar, a participação dos EUA no mercado solar mundial ficaria em 11% no período, o quarto maior do mundo.

O preço da instalação residencial no país caiu 7,3%, o comercial cerca de 11,5% e o de serviços públicos 24,7%. O total geral do país diminuiu 17%, para US$ 4,4 por watt.

Tudo muito bom. Mas por que falei em tempestade ali no começo? É que tudo isso pode ser uma fase passageira, confirmando previsões de um 2012 ruim para os paineis fotovoltaicos nos EUA. O motivo é que um programa de subsídios do governo para o setor acabou de ser encerrado e novas tarifas sobre paineis chineses entaram em vigor.

O produto chinês é bem mais barato que o americano. Conforme escrevi no Link em abril passado, as importações chinesas ajudaram a quebrar os fabricantes americanos de equipamento de energia solar.

Os efeitos desses dois fatores devem se fazer sentir nos semestres seguintes do ano.