Posters encorajando funcionários a trocarem iOS por Android foram espalhados pela sede do Facebook. “Switch today” é o mote, “mude hoje”.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

No passado, os empregados eram incentivados a terem iPhones. Mas o crescimento do sistema operacional do Google mudou o foco. O gráfico da foto acima mostra a importância de repensar a estratégia.

Acima de tudo, a rede social quer a equipe testando sua versão para Android em busca de eventuais bugs. Estes devem ser reportados numa ferramenta própria, chamada Rage Shake.

As fotos e informações são do TechCrunch.