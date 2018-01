“Que música ouço agora?” é a pergunta que milhões de pessoas se fazem a todo minuto, especialmente diante de uma gigantesca lista de opções de MP3.

Um novo fone de ouvido quer facilitar esse dilema cotidiano.

Chamado Mico, ele vem com uma faixa que, colocada na testa, “lê” ondas cerebrais e detecta o humor do usuário. A informação é enviada para um aplicativo no celular que seleciona as músicas apropriadas para o seu estado de espírito.

Nada muito complexo, como “música que cai bem para uma ressaca num domingo nublado, depois de levar um fora”. Segundo o vídeo de apresentação, o Mico consegue escolher entre apenas três estados: focado, sonolento e estressado.

Será que funciona mesmo?

O Mico ainda não tem previsão de lançamento.

O site oficial conta mais.