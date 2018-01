Com o lançamento do Google Drive, esquenta a briga dos serviços de armazenamento em nuvem – isto é, online. Enquanto isso, as opções também se multiplicam para quem prefere ter seu acervo visível e palpável do que flutuando no ciberespaço.

É o tradicional disco rígido – ou HD – externo, que hoje usa truques novos como, por exemplo, transmissão via Wi-Fi, compatibilidade com iPhone ou iPad. Separamos três modelos com características diferentes.

Produto Apple Time Capsule

Armazenamento 2 TB e 3 TB

Preço R$ 999 (2 TB); R$ 1.599 (3 TB)

Peso 1,6 quilo

Conectividade Wi-Fi, Ethernet e USB

Prós Faz backup automático do Mac e serve como roteador

Contras Funcionalidade limitada em PCs

Produto Kingston Wi-Drive

Armazenamento 16 GB e 32 GB

Preço R$ 220 (16 GB) e R$ 450 (32 GB)

Peso 113 gramas

Conectividade Wi-Fi e mini-USB

Prós Compacto; até três usuários podem acessar conteúdo ao mesmo tempo via Wi-Fi

Contras Merecia ter bem mais memória pelo preço

Produto Seagate GoFlex Satellite

Armazenamento 500 GB

Preço R$ 749

Peso 278 gramas

Conectividade Wi-Fi e USB

Prós Muito espaço para um aparelho bem portátil

Contras Streaming de filmes por Wi-Fi às vezes trava