A Samsung conquistou consumidores com seu modelo topo de linha, o S3, lançado em 2012. Ele se tornou o smartphone mais vendido da Terra. Sua atualização, o S4, que chegou ao Brasil recentemente, segue um caminho similar. Diz a Samsung que 10 milhões de unidades foram vendidas em menos de um mês, a um ritmo de quatro por segundo.

Mesmo com a proeza, para muita gente o telefone de elite da Samsung ainda tem de ser medido pela régua da Apple. A pergunta é recorrente: “É melhor que o iPhone?”.

Não existe resposta objetiva. Para alguns, não existe nem resposta racional, engajados que estão no Fla-Flu entre Android e iOS.

Ambos os smartphones são excelentes, cada um com vantagens específicas. O Galaxy S4 ganha do iPhone 5 na câmera e na tela, mas perde no design e no uso intuitivo.

O tamanho do S4, com seu visor de cinco polegadas, pode não agradar a todo mundo. Em duas ocasiões, ao operar o aparelho com uma mão só, esbarrei em coisas que não queria. Um item que abriu sem querer foi um atalho lateral para aplicativos, em que você pode afixar seus favoritos.

Um novo recurso muito bem-vindo é o S Translator, que traduz voz ou texto para nove línguas diferentes, incluindo português brasileiro.

A câmera é fenomenal, com seus 13 megapixels e interessantes recursos. Um deles é uma função para tirar foto com as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo, fundindo as imagens.

O processador é mais rápido que o S3, podendo chegar a 1,9 GHz na versão 4G (e ele é compatível com a rede brasileira, coisa que o iPhone não é).

É uma delícia mexer num celular tão rápido. Nada demora para abrir ou se resolver na tela, mas a experiência nela é um pouco poluída por causa do excesso de aplicativos de fábrica.

Algumas invenciones são supérfluas, como os recursos de reconhecimento de face e gestos. Pausar um vídeo ao virar a cabeça para o lado vai mudar sua vida? A minha não.