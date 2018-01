Um vulto e nada mais. É a primeira foto oficial do Samsung Galaxy S4, mais recente edição do maior rival do iPhone. O anúncio mundial do novo smartphone está marcado para quinta-feira, 14.

O que dá para saber pela foto é que o celular é bem parecido com o Galaxy S3.

Também existem fotos não oficiais e não confirmadas, que sempre mostram mais. As que estão abaixo saíram num fórum chinês especializado em Samsung.

Como se vê, na aparência física é mais do mesmo.