O cofundador do Google, Sergey Brin, revelou nesta quinta, 26, que os óculos do Google poderão vir com um recurso que tira fotos automaticamente a cada dez segundos.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

A informação estava num email enviado por Brin para várias pessoas.

Brin contou que testou o recurso enquanto dirigia o carro por uma estrada de Montana. No email, anexou o que considerou ser a melhor foto da sequência.

O executivo enfatizou no email o fato de que os óculos o permitiam tirar fotos sem fazê-lo desviar a atenção do volante.