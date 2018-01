Nesta terça-feira, 17, faz 35 anos desde que foi lançado o Apple II, o segundo modelo de computador da (então) recém-fundada empresa de Steve Jobs e Steve Wozniak.

O Apple II foi um dos primeiros microcomputadores produzidos em massa. Sucesso nos EUA, foi muito usado nas escolas do país na época. Tinha processador de 1 MHz e 4 KB de memória RAM. Foi fundamental para estabelecer a marca da maçã no mercado americano.

O comercial da época, mostrado no vídeo acima, associa o produto à modernidade ao mostrar uma mulher empresária e fluente em palavreado técnico. Enquanto o apresentador insiste nos estereótipos (“dá para planejar o orçamento do lar”, “dá para colocar suas receitas”), a moça rebate dizendo que usa a máquina para negociar ouro, análises de tendências e geração de gráficos. No final, ela explica que é dona de uma pequena usina de aço.