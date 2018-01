Da série, quando a tradição encontra a tecnologia…

O hotel Indigo, de Newcastle, Inglaterra, substituiu todas as bíblias dos seus 148 quartos por e-readers Kindle, da Amazon. Cada dispositivo virá com a versão digital da Bíblia, além de outros textos religiosos disponíveis para download gratuito. Caso o hóspede queira baixar textos não-religiosos, estes serão incluídos na conta do hotel.