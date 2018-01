Sim, é meio ridículo, mas é assim que a ciranda novidadeira da tecnologia funciona.

Mal saímos do lançamento dos iPhones 5S e 5C e já circulam rumores do iPhone 6.

O site sul-coreano ET News disse que o novo smartphone da Apple será um “iPhone Air” por causa da espessura de apenas seis milímetros (o 5S tem 7,6 milímetros e o 5C, 8,97 milímetros). A fonte da informação vem da “mídia chinesa”.

Já o site chinês C Technology apareceu com imagens supostamente vazadas que seriam não só de um novo aparelho da Apple como do especulado iPhone de tamanho maior que pode sair em 2014.

Qual a credibilidade dessas imagens ou informações? Nenhuma.

Estamos no comecinho de janeiro. Ainda vai ter muito disso nos próximos meses.