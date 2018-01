Começou a pré-venda do leitor eletrônico Kobo Touch no Brasil nesta terça-feira, 27. O aparelho pode ser comprado no site da Livraria Cultura ou em qualquer de suas 16 lojas físicas pelo Brasil. O prazo para entrega é dia 5 de dezembro, data em que também estará disponível nas lojas físicas.

O preço do Kobo Touch é de R$ 399 à vista (ou em cinco vezes de R$ 79,80 sem juros no cartão de crédito). Nos EUA, ele custa cerca de US$ 99 (cerca de R$ 200).

O leitor pesa 185 gramas e tem capacidade para armazenar 1.000 livros (ou 30 mil no cartão SD). As cores disponíveis são preto e branco, com opção de fundo prata, lilás e azul.

A Cultura pretende lançar os outros três modelos da linha Kobo mais para frente: Glo, Arc e Mini.

Testei o Kobo Glo para o Link recentemente.