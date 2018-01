ATUALIZAÇÃO: A assessoria do Kobo no Brasil informou nesta segunda-feira, 13, que o preço sugerido do leitor Aura será de R$ 599 e sua data de lançamento em junho. Anunciou também que a Livraria Cultura foi escolhida como canal de vendas do produto no Brasil, o que ainda não estava definido.

É inegável que os e-readers vieram para facilitar nossa vida. Recentemente, numa época de muita correria, terminei de ler um livro de 340 páginas entre smartphone e desktop. Não dispunha de tempo para ler em casa com tranquilidade. Sem a opção eletrônica nas plataformas móveis não teria conseguido.

Apesar de o Kindle, da Amazon, ser a grande referência no assunto, o concorrente Kobo vem conquistando seu espaço.

Desde o fim do ano passado, a Livraria Cultura trouxe ao Brasil três modelos da empresa canadense: Touch, Glo e Mini. Embora não divulgue números, a assessoria da Cultura garante que as vendas são animadoras.

Talvez por isso esteja chegando aqui mais uma opção de Kobo, o Aura, o modelo “premium” da família. É a primeira versão que não será lançada com a Livraria Cultura . O lançamento será feito mais uma vez em parceria com a Livraria Cultura. O Aura deve chegar às lojas até o fim do semestre junho e ainda não tem terá o preço sugerido de R$ 599.

O Kobo Aura tem tela de 6,8 polegadas, maior que os outros Kobos já à venda aqui. A tela, com tecnologia de papel digital, é de alta definição (HD), com resolução de 265 ppi (pixels por polegadas), consideravelmente mais alta que os Kindles (até mesmo que o Kindle Fire, que tem 169 ppi). Isso significa contraste e nitidez acentuados para a leitura, mesmo em ambientes externos com sol forte.

O catálogo à disposição é amplo. São três milhões de títulos da Kobo, sendo 15 mil em português. Nas páginas, é possível fazer marcações e procurar palavras no dicionário. O Kobo Aura tem bom espaço interno, totalizando 4 GB de armazenamento. Uma limitação é que ele não pode ser recarregado na tomada, apenas via USB.

KOBO AURA

Preço | Não definido

Tela | 4 polegadas

Resolução | 256 ppi (pixels por polegada)

Processador | 1 GHz

Peso | 240 gramas

Armazenamento | 4 GB