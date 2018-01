Assim que peguei o G2 na mão, veio a sensação de que faltava alguma coisa. “Cadê os botões?” O telefone tem as bordas lisas. Em nome do design, os controles de bloqueio de tela e volume foram colocados na parte traseira do aparelho, concentrados no chamado Smart Button. O que não é ruim: com um pouco de prática, a mesma mão que segura o aparelho realiza esses comandos.

O G2 é um modelo em que tudo pode ser realizado por toques na tela. Por exemplo, para escurecer ou trazer de volta à vida o telefone, bastam duas batidinhas no visor. Para mexer no volume, puxa-se uma aba a partir do topo da tela. Nessa mesma aba, há atalhos para vários aplicativos através de um recurso chamado QSlide, que permite a manutenção de diferentes aplicativos abertos ao mesmo tempo. Por meio da regulagem do nível de transparência do aplicativo, pode-se destacá-lo ou deixá-lo inativo, como um “fantasma” na tela.

A transparência também aparece como ajuda para outro aplicativo, o Quick Memo. Nele, o usuário pode escrever ou desenhar com o dedo (ou com uma caneta Stylus, vendida separadamente) num bloco de notas sem deixar de enxergar a tela inicial que fica embaixo (mais divertido do que útil, é verdade). Também pode-se acrescentar frases e rabiscos em fotos.

A tela do G2 merece atenção especial. Além do generoso tamanho de 5,2 polegadas e da resolução Full HD, traz uma das maiores densidades da praça, com 423 ppi (pixels por polegada). O brilho e a definição fazem as imagens parecerem quadros do hiperrealismo (o movimento artístico que exagera os tons da realidade). Um grande benefício na hora de jogar games ou assistir vídeos no smartphone.

O G2 é todo turbinado. O processador Snapdragon 800 tem 2,26 GHz, (o iPhone 5S, por exemplo, tem processador de 1,3 GHz). Sua câmera vem com 13 megapixels e uma série de recursos de foco e estabilização de imagem.

O G2 também reconhece formatos de áudio como FLAC e WAV, superiores ao MP3, e é compatível com o 4G brasileiro. Com tudo isso, o preço sugerido pela LG, de R$ 1.999, fica abaixo de concorrentes com perfil similar.

LG G2

Sistema | Android 4.2.2

Processador | 2,26 GHz

Armazenamento | 16 gigabytes

Peso | 143 gramas

Tela | 5,2 polegadas

Câmera | 13 megapixels (traseira) e 2,1 megapixels (frontal)

Preço | R$ 1.999 (sugerido)