Se o começo da telefonia celular será sempre lembrado como a era dos “tijolões”, 2013 está cada vez mais caracterizado pelas “telhas”. É o apelido que o usuário deu para os smartphones de tela enorme, que mal cabem no bolso e contam com diversos lançamentos das principais marcas.

A LG entra no ringue dos grandalhões com seu Optimus G Pro. A tela é de 5,5 polegadas, consideravelmente maior que seu “irmão” mais velho, o Optimus G. Quando usei, um amigo perguntou se era um “mini tablet”. E, embora a pegada não seja das mais confortáveis, com bordas pouco suaves, o aparelho não parece pesado pelo tamanho. São 172 gramas para um telefone de 15 centímetros de altura!

Para algumas tarefas, realmente não há tamanho melhor. Assistir a um vídeo fica muito melhor do que em displays mais espremidos. E o fato da tela ser Full HD só ajuda. Na hora de escrever um e-mail ou uma mensagem, o ganho de conforto é perceptível. As teclas são encorpadas e a chance de bater na letra errada é muito menor que em smartphones comuns.

A câmera segue a mania de grandeza e vem com 13 megapixels. Não se impressione com o numerão. Em testes comparativos com o iPhone 5, a câmera do Optimus G Pro produziu fotos com menos luminosidade e definição.

É a câmera que auxilia um dos aplicativos mais interessantes do smartphone da LG. Trata-se do Quick Translator, que faz tradução simultânea para palavras, frases ou parágrafos que aparecem na mira da lente. Pode-se, por exemplo, apontar a câmera para uma placa em inglês ou coreano e, ativando a função, conseguir o significado da mesma em português (ou para uma das mais de 60 línguas disponíveis).

Para algumas línguas, o aparelho oferece um dicionário gratuito. Para outras, é necessário comprar o dicionário ou usar o Google Tradutor. O recurso é fascinante e promete ser muito útil em viagens ou aprendizado de idiomas.

A função QSlide permite acessar outros aplicativos sem sair daquele que se está usando. Por exemplo, o usuário pode consultar o calendário sem sair de um e-mail que estiver redigindo. Prático.

O processador é uma turbina de 1,7 GHz, garantindo voo suave pelas funções e diferentes telas. O armazenamento é de 16 gigabytes, expansível para 64 gigabytes através de cartão microSD.

Com todo esse tamanho, é uma pena que o LG Optimus G Pro ofereça uma versão um pouco defasada do sistema Android, a 4.1 (ele já está na 4.3).

No mais, é um competidor à altura para uma briga cada vez mais quente.

LG Optimus G Pro

Sistema operacional | Android 4.1

Processador | 1,7 GHz

Armazenamento | 16 gigabytes

Tela | 5,5 polegadas

Câmera | 13 megapixels (traseira)

e 2,1 MP (frontal); 1080p (vídeo)

Preço | R$ 2.099 (sugerido)