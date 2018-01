A LG acaba de abrir sua primeira “loja-conceito” no Brasil. Ela fica em Porto Alegre, no 3º piso do Bourbon Shopping Wallig.

“Consumidores poderão encontrar as últimas novidades da empresa, como os televisores Cinema 3D, a nova família de smartphones da marca, além da linha de fornos inteligentes, monitores, notebooks, home theaters e ar condicionado”, disse Alessandro Altman, gerente geral de In Store da LG Electronics no Brasil em release divulgado para a imprensa.

Mais nove lojas da marca devem ser inauguradas no País nos próximos três anos, segundo o executivo. No mundo, são mais de três mil lojas próprias da marca.

Há um mês, a Samsung abriu sua primeira loja própria.

Mas, por enquanto, nada de Apple Store no horizonte.

Aqui mais sobre a Loja LG.