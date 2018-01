O Mac Pro custa uma fortuna no Brasil e é uma das máquinas mais potentes disponíveis no mercado, mas passaria despercebido na rua. O motivo é que sua CPU parece um vaso de flores chique. Cilíndrica e com uma carcaça de alumínio polido, é acima de tudo um triunfo de design.

Um exame mais atento revela um painel de entradas e conexões e só então é possível ter ideia do que realmente se tem nas mãos. O painel é o início da exibição de músculos do Mac Pro. São quatro entradas USB 3, dois Gigabit Ethernet, um HDMI e seis Thunderbolt 2 (um deles usado para conectar o monitor).

O Thunderbolt é um cabo que permite transmissão em alta velocidade, com capacidade de até 20 gigabytes por segundo. Com isso, no Mac Pro podem ser conectados até três monitores de 4K. Com as entradas disponíveis no equipamento, a Apple garante que até 36 aparelhos podem ser conectados em cadeia.

O supercomputador vem em duas versões: uma com processador de quatro núcleos e outra com um de seis. O primeiro tem 12 gigabytes de memória RAM e o segundo 16 (que podem ser expandidos até 64 gigabytes). A máquina também tem dois processadores gráficos (GPU), que são dedicados à otimizar a geração de imagens.

O armazenamento vem de fábrica com apenas 256 gigabytes, mas pode ser ampliado para até 1 terabyte. É comum PCs de mesa da mesma categoria hoje virem com mais que isso. O Mac Pro não está necessariamente em desvantagem. Com o incremento do uso da nuvem, há boas chances de o usuário ficar com espaço não utilizado.

O Mac Pro, lançado em dezembro, é o destaque da Apple na categoria de computadores para uso profissional. Configurações como essas só são realmente postas à prova em trabalhos como renderização de filmes, manipulação de imagens de resolução muito alta ou produções de áudio com muitos canais e efeitos.

Com tudo isso, não é surpresa que o preço desse equipamento no Brasil se localiza na estratosfera, entre R$ 12.999 e R$ 17.499 (e esse valor ainda pode aumentar em mais R$ 30 mil, sim, R$ 30 mil, conforme a configuração).

Mac Pro

Sistema | OSX Mavericks

Processador | A partir de 3,5 GHz

Armazenamento | 256 GB

Memória RAM | A partir de 12 GB

Altura | 25,1 centímetros

Peso | 5 quilos (apenas a CPU)

Preço | R$ 12.999 – R$ 17.499 (sugerido para as configurações mínimas)