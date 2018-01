Os céticos desdenharam, os especialistas não se impressionaram e os fãs de Android riram. No fim, não fez nenhuma diferença. O novo iPhone está vendendo adoidado. Só no primeiro fim de semana foram 5 milhões de aparelhos comprados. E a produção não está dando conta. “Não estamos conseguindo atender a demanda”, admitiu Terry Gou, o chefão da Foxconn, empresa que produz os smartphones da Apple.

Com sua costumeira reserva, a Apple não divulga data de lançamento nem preço nem previsão da chegada do iPhone 5 no Brasil. Levando em conta o cronograma de lançamento do iPhone 4S, ele deve chegar às lojas daqui até o fim do ano.

Fora dos canais oficiais, porém, vários brasileiros já têm em mãos o novo smartphone da Apple, lançado nos EUA em 21 de setembro e disponível em 31 países. Não param de chegar iPhones 5 por aqui. Em questão de minutos, encontramos via Twitter um conhecido que tinha acabado de voltar de São Francisco, nos EUA, e topou emprestar seu iPhone 5 novinho para teste.

Como ele, outros milhares estão comprando o telefone em Apple Stores no exterior e trazendo para o Brasil. Compram desbloqueado, pagando mais do que o dobro da opção vinculada a algum plano de operadora.

O iPhone 5 testado pelo Link é a versão de 64 GB e custou pouco mais de US$ 900 (cerca de R$ 1.830)numa Apple Store. O preço do mesmo modelo com uma operadora norte-americana é de US$ 399. A versão sem operadora ainda nem foi oficialmente lançada nos EUA. Chegou a aparecer na Apple Store norte-americana, mas foi logo removida. No varejo físico de lá, consegue-se encontrá-lo em algumas lojas, depois de alguma insistência.

Nem todos os compradores são usuários comuns. Já anda a todo vapor um mercado paralelo de novos iPhones no Brasil. O modelo de 16 GB (o mais simples) pode ser encontrado no Mercado Livre a R$ 2.999. Um conhecido soube de um lote de 15 aparelhos de 16 GB que chega aqui semana que vem, custando cerca de R$ 2.400 cada. O lote já está todo vendido.

Vale pagar ágio indecente e procurar esquemas paralelos? Se você é daqueles fãs da Apple que “precisa” ter a novidade o quanto antes, não escutará a voz da razão. Se não é, a verdade é que não vale. O iPhone 5 é excelente, mas não traz nenhuma novidade fundamental.

Um dos poucos diferenciais é percebido logo que se pega no telefone. O iPhone 5 é muito mais leve que seus antecessores. Pesa apenas 112 gramas, contra 140 gramas do iPhone 4S e 135 gramas do 3GS. Também é mais anatômico e cabe melhor na mão. O motivo é que ele está mais fino, com 7,6 milímetros de espessura comparado aos 9,33 milímetros do 4S. O novo iPhone também é mais alto, o que aumentou sua tela de 3,5 polegadas (no 4S) para 4 polegadas.

Na parte inferior do aparelho, outro pequeno, mas importante, item passou por mudança. A entrada para o conector, antes um espaçoso retângulo, agora é um buraco minúsculo. Nele, vai o novo conector de oito pinos, que substitui o anterior de 30 pinos. Portanto, para encaixar o iPhone 5 em um equipamento que usa a entrada antiga (como um aparelho de som), é necessário usar um adaptador. A peça custa US$ 29 (cerca de R$ 59) nos EUA. Na Apple Store brasileira é vendida por R$ 129.

Outra mudança física é o tamanho do chip, ainda menor. Do iPhone 3GS para o 4 o chip encolheu de tamanho normal para Micro SIM. No iPhone 5, virou um cartão Nano SIM. As operadoras Claro, TIM e Vivo já oferecem o minúsculo chip em suas lojas ao preço de R$ 10. A TIM cobra apenas de clientes que quiserem habilitar uma nova linha.

O iPhone 5 está preparado para se conectar a redes LTE/4G, mas não no Brasil. A faixa escolhida para a rede de dados de última geração no País não está entre as compatíveis com o aparelho.

Olhando para a tela inicial do novo smartphone, parece que nada mudou. Mas é só impressão: graças à tela maior, o usuário tem agora uma fileira horizontal a mais de ícones de aplicativos, totalizando cinco. O brilho e a nitidez da tela continuam iguais, graças à mesma resolução de 326 pixel por polegada (ppi).

Começo a mexer nos aplicativos para testar o novo processador A6, que promete dobrar o desempenho do aparelho e é 22% menor que o chip anterior. O ganho em velocidade é perceptível em várias operações. Em apps como Mail e Mensagens há uma resposta mais ligeira aos comandos. A câmera também está mais ágil e é possível tirar fotos rapidamente em sequência.

Um atrativo novo da câmera no iPhone 5 é o recurso de “panorâmica”. Depois de escolher essa opção, você segura o aparelho e faz um passeio pela paisagem que quer capturar. Se fizer isso muito rápido, o aparelho pede para ir mais devagar.

Muitas das novidades do iOS 6, o sistema operacional do iPhone 5, podem ser desfrutadas por quem tem um modelo anterior. A atualização está disponível para as versões 3GS, 4 e 4S. Com isso, donos de aparelhos mais antigos podem aproveitar recursos como streaming de fotos via iCloud, integração maior com Facebook e novas facilidades no telefone e no aplicativo de mensagens. O impopular aplicativo Maps também vem no pacote.

