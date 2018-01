SÃO PAULO – Um dia depois do anúncio dos novos iPhones e do relógio da Apple, a Macworld, a mais antiga revista dedicada a aparelhos da empresa nos Estados Unidos teve sua versão impressa encerrada pela editora IDG. Com o fim da publicação, a maior parte da equipe foi demitida.

O diretor de redação Jason Snell, há anos na revista, citou em seu site “possíveis cortes no orçamento” e “várias mudanças na chefia” da editora como motivos que o fizeram desistir do projeto ainda em dezembro passado. Segundo ele, uma nova administração teria convencido-o a continuar, o que ele aceitou na época. “Daí, outra mudança de comando aconteceu, a sexta em 24 meses”, explicou. Segundo ele, o fim do relacionamento foi “amigável”.

O site da revista continuará em oepração, mas com a equipe reduzida.

A Macworld surgiu em 1984, mesmo ano em que a Apple apresentou o primeiro computador Macintosh. Na capa da primeira edição (acima), um jovem Steve Jobs aparece mostrando exemplares do novo produto.

A publicação durou mais que a PC World, encerrada em setembro do ano passado.