À primeira vista, o novo trio de MacBooks Pro não difere muito de seus antecessores de 2011. O mesmo exterior metalizado e brilhante, a mesma borda preta da tela. As novidades estão mesmo nas partes internas.

O chip é o Ivy Bridge, lançamento deste ano da Intel que promete velocidade geral até 7% maior que seu modelo anterior e aumento de 105% no chamado processamento “gráfico”ou visual.

Esse item ganha uma importância ainda maior na versão do MacBook Pro 15 polegadas com tela Retina (tecnologia presente no iPad mais recente). Aqui a visão é beneficiada com uma resolução de 220 pixels por polegada, mais de 100 ppi a mais que o Pro 15 de tela convencional.

O MacBook Air ressurge num cenário cheio de novos concorrentes na categoria notebook diet, os chamados ultrabooks (nos EUA já há mais de 100 modelos à venda).

Pouca coisa mudou, dentro e fora, em relação aos modelos 2011 do Air. As duas entradas USB agora são 3.0 e o processador ganhou eficiência.

Mesmo assim, o Air ainda é um dos mais leves e finos da categoria ao mesmo tempo em que permanece um dos mais robustos laptops.

MacBook Air

Preço R$ 3.699 (11 polegadas) e R$ 4.999 (13 polegadas)

Armazenamento Até 512 GB (em Flash)

Processador Intel 2,0 GHz dual-core

Peso 1,08 quilos (11”) e 1,34 quilos (13”)

Espessura Entre 2,8 mm e 17,27 mm

MacBook Pro

Preço R$ 3.999 (13”), R$ 7.999 (15”) e R$ 9.999 (15” Retina)

Armazenamento 1 TB (13”/15”); 768 GB em Flash (15” Retina)

Processador Dual-core 2,9 GHz (13”), quad-core 2,7 GHz (15”/15” Retina)

Peso 2.04 quilos (13”), 2,54 quilos (15”) e 2.02 quilos (15” R)