Ao anunciar que telefones com sistema operacional Windows 7.5 não poderiam ser atualizados para Windows Phone 8, a Microsoft deve ter decepcionado muitos usuários. Imagine, por exemplo, quem gastou quase R$ 2 mil num Nokia Lumia 900 logo que ele saiu.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

A empresa explicou a impossibilidade técnica de se realizar a atualização e esperou que todos entendessem. Procurou então remediar a situação prometendo um Windows 7.8 para a turma do 7.5. A nova versão não teria todas as novidades do WP 8, mas algumas, trazendo os usuários presos com o WP 7.5 um pouco mais perto do presente.

Em seu blog oficial, a Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 28, que a novidade só chega “no começo de 2013”. “Queremos que você saiba que estamos trabalhando junto dos nossos parceiros de hardware e telefonia para tê-lo testado, aprovado e instalado no maior número possível de aparelhos.”

Com o novo software, usuários poderão mudar o tamanho dos azulejos coloridos da interface e ter novas cores à disposição.