E a Microsoft está tão, mas tão segura com seu Windows Phone (veja aqui o CEO Ballman falando sobre a plataforma no seu discurso na abertura da CES) que vai dar dinheiro para quem aparecer com um smartphone de outro sistema que rode mais rápido.

O desafio foi lançado no seu stand na CES. Basta o usuário chegar com seu smartphone e participar de qualquer uma das dez tarefas propostas pela Microsoft (tirar fotos, subir no Facebook, twittar etc).

A empresa de Bill Gates promete pagar US$ 100 para quem tiver um aparelho mais veloz que o deles.

Para a Microsoft, o desafio mesmo não tem (ainda) nada a ver com provar velocidade ou eficiência de seu sistema. Tem a ver com fazer com que as pessoas saibam que o Windows Phone, lançado há um ano, existe.

Veja o vídeo do desafio abaixo: