Os drones, conhecidos no Brasil como Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs), vivem um controvertido momento de fama, graças a seu uso pelas Forças Armadas dos EUA.

De uns tempos para cá, o uso civil de drones também tem avançado naquele país. No lugar de armas, porém, uma câmera para fotografar e filmar. As utilizações incluem segurança, monitoramento e pesquisa científica.

Surgiu agora um projeto que propõe o uso de drones em atividades bem mais mundanas.

“Hoje em dia, as pessoas capturam momentos de suas vidas com métodos arcaicos, gerando resultados nem sempre bons”, diz o vídeo de apresentação do projeto. A solução? Um mini-drone “que registrará todos os seus momentos”.

Seu nome oficial é MeCam Self-Video MiniCopter. Ele se movimenta segundo seus comandos de voz ou como sua “sombra”, na função “follow me” (“me siga”). Para isso, tem 14 sensores em tempo real.

A transmissão pode ser assistida no seu smartphone ou tablet. As imagens podem ser compartilhadas nas redes sociais.

A empresa criadora, Always Innovating, diz que o produto está disponível para licenciamento para fabricantes ou redes sociais.

Mas esqueça o vídeo de apresentação, que vende o produto como ferramenta para criação de um reality show individual.

Mentes criativas certamente encontrarão usos bem mais interessantes.