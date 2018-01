É normal a cada ano que tecnologias que foram caras no ano anterior se tornem acessíveis. Faz parte do jogo. É por isso que as vendas de smartphones – acessíveis para poucos há um mero par de anos – já superam as de celulares comuns no Brasil.

Agora já estamos na fase em que por menos de R$ 700 já se pode comprar aparelhos com especificações que seriam de topo de linha em 2011. O Moto G é talvez o melhor lançamento nessa faixa de excepcional custo-benefício.

Na versão básica, ele vem em opção com um ou dois chips e tem preço sugerido de R$ 649. A fabricante também oferece a versão Colors, com quatro capas coloridas cambiáveis, por R$ 799, e a edição Music, que vem com um fone de ouvido acolchoado e sem fio.

O celular causa boa impressão nas primeiras utilizações. É leve e confortável na mão (pesa 143 gramas). Na operação, é ligeiro e agradável. As funções deslizam e os aplicativos abrem com rapidez. Isso porque o processador tem 1,2 GHz e quatro núcleos, um ótimo exemplo de característica considerada de luxo há apenas um ano e meio.

A tela HD tem 4,5 polegadas e traz uma imagem brilhante e de bom contraste. A câmera tem 5 megapixels e recursos como HDR, que aumenta a captação da luminosidade, detecção de face e foto panorâmica.

O fato da Google agora controlar a Motorola traz uma vantagem para os novos aparelhos da empresa que é o de ser um Android quase “limpo”. Isso significa que ele vem livre das customizações e adaptações que os outros fabricantes costumam fazer, muitas vezes com aplicativos desnecessários e que congestionam o sistema.

Apesar de vir com a versão 4.3 do Android, a atualização para a versão mais nova do sistema, a 4.4 KitKat, estará disponível para o modelo no início de 2014. Um pouco atrasado em relação ao Nexus 4, por exemplo, parceria do Google com a LG, que já possibilita o upgrade para o novo Android.

Mas não se pode ter tudo pelo preço. O Moto G não acessa redes 4G, coisa que seu parente mais caro, o Moto X, consegue. Além disso, o armazenamento só chega a 8 gigabytes.

Motorola Moto G

Sistema | Android 4.3

Processador | 1,2 GHz

Armazenamento | 8 gigabytes

Peso | 143 gramas

Tela | 4,5 polegadas

Câmera | 5 megapixels (traseira) | 1.3 megapixels (frontal)

Preço | R$ 649 (sugerido)