Num evento que contou com a presença do ministro das comunicações Paulo Bernardo, a Motorola apresentou o primeiro smartphone 4G do Brasil, o RAZR HD.

Por enquanto, a rede 4G está disponível apenas nas cidades de Búzios (RJ), Paraty (RJ) e Campos do Jordão (SP), operada pela Claro. Em 2013, deve atingir mais cidades e ser comercializada pelas outras operadoras.

Um ponto da nova rede foi instalado no local, especialmente para o lançamento. Através dele, o VP da Motorola, Sergio Buniac, fez um video chat com duas pessoas, uma em Brasília e outra no Morro do Elefante, em Campos do Jordão. A transmissão não apresentou “delay”, a imagem estava boa e o som também, mas a duração foi curta.

Depois da coletiva, aparelhos ligados no 4G foram colocados à disposição dos jornalistas. Em um deles, acessei um vídeo do YouTube de 21 minutos de duração, que carregou instantaneamente. Com o play apertado, ele iniciou a transmissão prontamente. Saltando para pontos diferentes do vídeo, a imagem começava a rodar na hora, sem a tradicional espera de carregamento.

O desempenho da rede 4G no download também impressionou. Um arquivo de áudio de 14o MB de uma hora de duração baixou em poucos segundos. Um arquivo bem maior, de aproximadamente 1,2 GB, levou cerca de dois minutos.

É claro que este era um 4G “ideal”, descongestionado e dedicado. Um tanto diferente do que o cidadão terá a seu serviço no dia a dia. Mesmo assim, a tecnologia tornará a experiência móvel muito mais rica e confortável.

O RAZR HD tem tela de 4,7 polegadas, processador dual-core de 1,5 GHz e sistema operacional Android 4.0 (atualização para 4.1 virá até o fim do ano, segundo a empresa). Ele deve chegar às lojas em outubro. O preço sem operadora será de R$ 1.999.