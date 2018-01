Tamanho grande, porém, pode ficar desengonçado e difícil de operar em mãos menores

É o máximo da finesse: 7,1 mm de espessura (um iPhone 4S tem 9,3 mm). Não mereceu à toa o nome Razr (razor, em inglês, é lâmina), resgatado de uma linha antiga da Motorola.

Mesmo com uma espessura tão reduzida, o smartphone Droid Razr é resistente e pode até ser molhado um pouco que não tem problema. O tamanho grande, porém, pode ficar desengonçado e difícil de operar em mãos menores.

Na hora de ligar, os fortes e nítidos tons de vermelho e roxo impressionam os olhos. Rodando a versão 2.3.5 do sistema Android, sua interface se inicia limpa, com poucos itens, algo preferível ao confuso congestionamento de ícones de alguns modelos.

Com boa câmera de 8 megapixels e um processador duplo de 1.2 GHz, ele traz um pacote robusto numa carcaça tão fina. A performance da bateria, bem exigida com todos esses números, pode ser otimizada com o aplicativo Smart Actions.

Outro aspecto potente do Razr é o som. Numa comparação com modelos na mesma categoria, como iPhone e Galaxy S, o Razr provou falar muito mais alta quando ligado num pequeno conjunto de caixas de som.

Um ponto negativo do aparelho é a impossibilidade de se remover a bateria. O chip é inserido por uma entrada na parte lateral do telefone.

Mas, no resumo geral, você vai receber muita coisa pelos R$ 1.999,00 (preço sugerido) que pagar por ele.

Por último, mas não menos importante, é o fato de que este modelo inaugura uma era de celulares Motorola sem a chatice do Motoblur. Para quem não conhece, é uma rede social que a empresa forçava você a se cadastrar na primeira vez em que estava usando um aparelho.

Porque a última coisa que a gente quer quando estreia um aparelho é ter que fazer cadastro…