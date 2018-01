A prateleira de tablets com sistema operacional Android fica cada vez mais congestionada. E é acirrada a briga para ser o segundo tablet preferido dos consumidores (o primeiro, claro, é o iPad, da Apple).

Como convencer o comprador a optar por um aparelho Android em vez do iPad? Principalmente, através de dois itens: preço e especificações técnicas.

Lançado às pressas em dezembro para pegar o embalo do natal, o Motorola Xoom 2 Media Edition marca pontos nos dois itens.

Seu preço sugerido é de R$ 1.299 (valor que pode baixar com um plano de operadora), o que situa o aparelho na faixa mais econômica dos tablets.

Suas especificações incluem câmera traseira de 5 megapixels, vídeo em HD e processador de 1,2 GHz. Ele vem com a penúltima versão do sistema Android, 3.2, também conhecida como Honeycomb.

O Media Edition é uma variante mais compacta e anatômica do primeiro tablet lançado pela empresa, o Xoom. Este saiu nos EUA e Europa no começo de 2011 e um pouco depois no Brasil. As vendas desapontaram. Alguns meses depois, as lojas estrangeiras receberam o Xoom 2 (mas não o Brasil), mais leve e mais fino que o primeiro.

O Xoom2 Media Edition é uma variante do Xoom 2 ainda mais leve: pesa 388 gramas, enquanto o Xoom 2 pesa 599 gramas e o Xoom, 730. Seus parentes mais velhos tinham tela de 10,1 polegadas. O Media Edition reduziu o display para 8,2 polegadas.

Compacto e rápido, o Media Edition é muito prático para ver fotos, filmes e clipes em locais e situações diversas. Exceção feita a lugares com muita luz ambiente. Mesmo com brilho máximo da tela, a luz do Xoom não é suficiente para enxergar a tela com clareza. Ele perde para a luminosidade da tela do Galaxy Tab, da Samsung.

Uma lacuna do Media Edition é a ausência de um aplicativo para leitura. O usuário é encorajado a baixar o da Saraiva, com quem a Motorola firmou parceria. Com isso, ganha cinco livros digitais gratuitos. Uma maneira de compensar o trabalho de ir atrás do aplicativo que poderia já vir embarcado no tablet.

O Media Edition, no geral, vem com poucos aplicativos, boa parte sem muito apelo. Quando o marketing da empresa resolve destacar um app que é uma versão virtual de um controle remoto universal (Dijit), é porque faltou assunto. Poderiam ter ressaltado, em vez disso, o QuickOffice, versão para tablets do pacote de escritório da Microsoft. Outro destaque é o MotoCast, que pode acessar vídeos ou músicas de um computador remoto via streaming.

Conexão à internet, por enquanto, só via W-Fi. Segundo a assessoria da empresa, está programado o lançamento de uma versão do aparelho que pode se conectar a redes 3G.

Produto Xoom 2 Media Edition

Preço R$ 1.299 (sugerido)

Especificações Câmera traseira de 5 MP. frontal de 1.3 MP. Processador de 1,2 GHz. Tela de 8,2 polegadas. Peso de 388g

Prós Portabilidade e bom processamento

Contras Poucos aplicativos e tela com luminosidade insuficiente

MAIS TABLETS ANDROID EM 2012

Vários tablets com sistema operacional Android devem chegar em 2012. A Sony pretende lançar seu primeiro tablet no Brasil, mas não confirma se será o Tablet S, disponível no exterior. O Galaxy Tab 7.7 foi confirmado pela Samsung, que não deu data. A Asus solta a versão 3G de seu Eee Pad Transformer em fevereiro. A Positivo terá um modelo de 10 polegadas do Ypy. E a Semp Toshiba também promete um novo tablet para este ano.