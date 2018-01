Como não estrear o novo blog do Link dedicado a aparelhos, equipamentos e gadgets sem falar do smartphone-popstar?

O iPhone em sua última versão, o 4S, é um dos tópicos do ano. Num outro bizarro paralelo com o mundo pop, o criador morreu pouco antes da nova obra sair, o que acabou dando ao aparelho um status ainda mais especial.

As tradicionais filas se repetiram por toda parte. Em Hong Kong, semana passada, o evento de lançamento acabou em tapas entre consumidores, fura-filas, muambeiros e polícia.

É de se perguntar se um smartphone merece tanta adoração e agressividade, ainda que seja um Apple?

Com a palavra, o usuário fiel.

“Não vale a pena trocar”, disse ao blog a fotógrafa Adriana Spaca, que comprou um 4S em viagem ao exterior. Ela reconhece, porém, que o 4S é “muito mais rápido”. Adriana elogia também a câmera (“usaria profissionalmente”).

Já o empresário Tonico Novaes, “apaixonado por Mac”, diz que gostou, mas que “não é nada de mudar a vida”.

“As diferenças externas são quase inexistentes, o que faz com que a primeira impressão para quem já usava o iPhone 4 seja a de que nada mudou”, confirma Alessandro Salvatori, publicitário e editor-chefe do Blog do Iphone, baseado em Porto Alegre.

Sua conclusão: “Não acho que quem já tenha um iPhone 4 deva trocar. Agora, para quem tem um outro celular ou um modelo antigo (3GS, por exemplo), é uma excelente compra”.

Uma das atrações do novo smartphone é o Siri. Trata-se de um aplicativo que obedece a a comandos de voz, responde perguntas e procura informações no telefone e na web, cruzando dados de maneira inteligente. Para os usuários, o Siri ainda não tem muita utilidade por aqui.

“O Siri não está funcional no Brasil”, diz Salvatori. “Além de ser apenas em inglês, francês ou alemão, ele está atrelado a serviços americanos e não funciona completamente fora dos Estados Unidos. Mas acho que tem muito futuro”.

Adriana não conseguiu se entender com Siri. “Ela não me entende, eu preciso carregar no sotaque pra conseguir alguma coisa”, lamenta a fotógrafa.