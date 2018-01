O andar de cima do mercado de smartphones ficou mais movimentado. A LG lançou seu topo de linha, o Optimus G, que tem recursos e preço que o colocam na mesma categoria do Samsung Galaxy S3 e do iPhone 5.

Faz pouco tempo, a empresa lançou um modelo premium bem parecido com este em termos de configurações. Foi o Nexus 4, produzido em parceria com o Google. Os dois têm mesmo tamanho de tela, resolução e poder de processamento. O Optimus G, porém, tem acesso à nova rede 4G, o dobro de espaço de armazenamento (32 gigabytes contra 16 gigabytes do Nexus 4) e câmera mais poderosa. E custa R$ 300 a mais.

O Optimus G tem visual sofisticado, com seu exterior esbelto, economia de detalhes e o colorido vivo de sua tela “true HD” (1280 x 768 pixels), resolução maior que o HD comum, mas menor que o Full HD. A tela é das grandes (4,7 polegadas), mas o peso de 145 gramas ajuda na portabilidade.

O processamento do Optimus G está apto a encarar a concorrência. Com 1,5 GHz de potência, ele se equivale ao Galaxy S3. A navegação por diferentes telas e aplicativos corre sem engasgar. É possível, aliás, deixar dois apps abertos ao mesmo tempo usando a função QSlide, que regula a transparência do aplicativo “por cima”.

A câmera é uma das mais poderosas do mercado. São 13 megapixels na traseira (e 1,3 MP na frontal). Um recurso interessante é o que registra os milésimos de segundos antes da foto, para escolher a melhor imagem.

A versão do Android que vem nele não é a última: Jelly Bean 4.1 (a plataforma já está no 4.2). Apesar do armazenamento folgado, o Optimus G ficou devendo também uma entrada para cartão microSD.