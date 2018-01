Bem a tempo para o Natal, a Apple traz ao Brasil as últimas versões de seus tablets: o iPad Air e o iPad Mini com tela Retina. Ambos estão disponíveis em duas opções de cores, cada uma com três alternativas de armazenamento (16, 32 ou 64 gigabytes), sendo que cada uma tem opção de apenas Wi-Fi ou Wi-Fi com dados.

Isso significa que o consumidor tem também uma grande variedade de preços, com o modelo mais barato (Mini com tela Retina, 16 GB e apenas Wi-Fi) saindo por R$ 1.499 na Apple Store, e o de preço mais alto por R$ 2.499 (Air, 64 GB, Wi-Fi e celular).

Se o posto do iPhone da Apple como smartphone mais inovador é hoje bastante discutível, o mesmo não se aplica ao iPad, que continua sendo seguramente uma das duas melhores opções de tablet do mercado (ao lado da linha Galaxy Note da Samsung).

A maior novidade do iPad Mini novo é a tela com tecnologia Retina (e 7,9 polegadas de tamanho). A denominação foi inventada pela própria Apple para telas com alta concentração de pixels e, portanto, resolução muito afiada. O número de pixels por polegada (ppi) de visor dobra em relação à tela não-Retina. No caso do novo iPad Mini, ela é agora de 326 ppi, comparada a 163 ppi da versão anterior.

A tela traz um ganho considerável para atividades como jogos, vídeos e até para leitura, já que agora não se enxerga o “serrilhado” das bordas das letras, mesmo em zoom máximo.

O iPad maior (tela de 9,7 polegadas) já vinha com tela Retina desde a versão 3. O grande diferencial da nova edição é o que fez o aparelho ganhar o nome de Air: ele é mais fino (7,5 milímetros contra 9 do anterior) e bem mais leve, pesando cerca de 470 gramas, 28% a menos que o iPad anterior. Transporte e manuseio se beneficiaram com a mudança.

O interior dos dois tablets também traz uma mudança importante: ambos vêm com um processador mais potente, o A7 com chip de 64-bit (também encontrado no iPhone 5S). Graças a isso, as operações ficam ligeiras e desobstruídas. Uma boa notícia é que os dois tablets da Apple agora também conseguem acessar o 4G brasileiro.

iPad Air/iPad Mini tela Retina

Sistema | iOS 7

Processador | 1,4 GHz (Air); 1,3 GHz (Mini)

Armazenamento | 16/32/64 gigabytes

Câmera | 5 megapixels (traseira); 1,2 megapixels (frontal)

Preço | a partir de R$ 1.799 (Air) e R$ 1.499 (Mini) (sugerido)