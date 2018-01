Marcas que riem de si mesmas sempre ganham pontos com o público.

No comercial para a versão 9 do Internet Explorer, a Microsoft brincou com o fato de seu browser ter virado sinônimo de coisa ultrapassada e cafona, usado por quem não tem familiaridade com a internet. “O browser que você amava odiar”, diz o título.

No filme, um rapaz conta à terapeuta como superou a obsessão em fazer todo mundo parar de usar Internet Explorer. Ele vai lembrando de cenas que viveu:

“Mãe, você não está usando Internet Explorer, está?”, diz em uma delas, antes de avançar sobre o computador da mãe.

Em outro momento, desinstala raivosamente um IE enquanto a namorada o espera na cama, entediada.

Na conclusão, a mensagem vende a ideia de que a versão 9 é outro produto: “É hora de reconsiderar”.

Bem divertido. Agora é ver se muitos vão realmente reconsiderar.

Aqui o blog da campanha.