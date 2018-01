O projeto arrebentou na plataforma Kickstarter. Os criadores do Coolest só queriam US$ 50 mil, mas até agora, com 50 dias até o prazo final, já conseguiram quase US$ 2,5 milhões de arrecadação.

O Coolest não é nenhum gadget revolucionário ou de alta tecnologia, mas sim uma versão atualizada e equipada de um clássico do fim de semana, o cooler de bebidas.

O equipamento vem com um liquidificador na parte superior, bastando afixar o copo para bater a bebida ou comida que o usuário desejar. Traz também compartimento para pratos e uma faca de cerâmica, inclusos no pacote. Em um dos lados, há um abridor de garrafas acoplado. Dentro, iluminação com LEDs facilita a procura da cerveja correta mesmo em momentos de pouca iluminação.

Mas como a gente não quer só comida (ou bebida), o Coolest também cuida da festinha. Ele vem com caixa de som e conexão Bluetooth que permite tocar músicas a partir de qualquer smartphone que esteja pareado. O cooler também vem com entrada USB onde se pode carregar celulares ou tablets. Segundo o fabricante, tudo é 100% à prova d’água.

O vídeo abaixo mostra esses e outros items do Coolest.