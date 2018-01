O que aconteceria se um iPad caísse da nuvem?

Me refiro a nuvens de verdade, daquelas que passeiam pelo céu.

A empresa G-Form, especializada em produtos de proteção, resolveu soltar um tablet da Apple de uma altura de 100 mil pés (cerca de 30 quilômetros, de onde já se vê a curvatura da Terra).

Veja no vídeo o que aconteceu com ele quando bateu no chão de novo.