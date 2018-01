A mais recente atualização do sistema operacional móvel do Google começa a chegar para os consumidores. Nada de grandes mudanças, apenas ajustes menores. Veja as novidades abaixo:

– A atualização foi disponibilizada por enquanto apenas para usuários de aparelhos Nexus, desenvolvidos pelo Google com diferentes fabricantes.

– Os smarpthones Galaxy Nexus e Nexus 4 e os tablets Nexus 7 e Nexus 10 já podem fazer o upgrade. Só o primeiro aparelho da lista foi lançado no Brasil, pela Samsung, com o nome de Galaxy X.

– A atualização impede o uso do AdBlock Plus, extensão que eliminava propagandas. É que a extensão se aproveitava de uma falha no Android para driblar os anúncios e agora esta falha não existe mais. Não será uma mudança bem-vinda.

– A nova versão corrige problemas de streaming de áudio via Bluetooth.

– As notificações de download agora mostram a porcentagem e o tempo remanescente estimado para aplicativos que estiverem sendo baixados (exemplo acima).

– Os botões de Wi-Fi e Bluetooth podem ser rearranjados com uma apertada longa nos Quick Settings (configurações rápidas) das notificações.