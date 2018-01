O mundo anda perdendo a empolgação com lançamentos de smartphones, mas a Samsung não quer saber dessa conversa. O anúncio de seu Galaxy S4 passou longe do comedimento e do foco técnico que caracterizam esses eventos e apostou num espetáculo digno de Broadway. Cerca de 3 mil convidados lotaram o evento, que usou atores e cenários grandiosos para apresentar os recursos do aparelho.

A Samsung já é a maior fabricante de smartphones do mundo e o Galaxy S3, lançado há um ano, é o modelo mais vendido. Com isso, a empresa coreana conseguiu roubar bastante a luz do iPhone, visto até então como o smartphone de referência. Mas, como deixou claro o chefe de TI e comunicação móvel da empresa, JK Shin, em entrevista ao Wall Street Journal, não basta ter a maior fatia de mercado. A empresa quer ser conhecida como inovadora, característica associada muito mais à sua principal concorrente.

O novo smartphone traz algumas inovações reais. Uma das mais destacadas é o S Translator, que traduz mensagens de texto e voz em nove línguas, incluindo português brasileiro (a empresa considera o Brasil um de seus principais mercados).

Outro recurso novo detecta movimentos do rosto e do pulso para mover a tela sem que o usuário precise encostar o dedo na tela. Isso permite que se role o visor durante a leitura ou navegação. O aparelho também pausa vídeos quando percebe que o olhar do usuário não está mais direcionado para a tela.

Na câmera, o novo Galaxy S traz a possibilidade de se filmar ou fotografar simultaneamente com a câmera dianteira e traseira. As medidas das duas estão entre as maiores do mercado: a dianteira tem 2 MP e a traseira, 13 MP.

O Galaxy S4 dá uma incrementada em várias especificações em relação ao antecessor. O tamanho da tela sobe de 4,8 polegadas para 5. A resolução deu um salto, de 306 pixels por polegada (ppi) para 441 ppi (quase 30% a mais que o iPhone 5, que tem 326 ppi).

Com 130 gramas, o novo aparelho é também três gramas leve que o Galaxy S3. E mais fino: 7,9 milímetros ante 8,6 milímetros do modelo mais antigo.

O processador é mais potente, podendo ter até 1,9 GHz conforme o modelo. Com relação ao armazenamento interno, são três versões: 16, 32 e 64 GB. No Brasil, será vendida apenas a versão de 16 GB inicialmente. O sistema operacional é o Android mais recente, o 4.2.2 (Jelly Bean).

O lançamento mundial do Galaxy S4, incluindo Brasil, será no dia 26 de abril. Dois preços para o mercado brasileiro foram anunciados: R$ 2.399 para o modelo 3G e R$ 2.499 para a versão 4G.

SAMUNG GALAXY S4

Processador 1,6 GHz + 1,2 GHz (3G) ou 1,9 GHz (4G)

Armazenamento 16 GB (aceita cartão microSD até 64 GB)

Sistema operacional Android 4.2.2

Tela 5 polegadas / 441 ppi (pixels por polegada)

Peso 130 gramas

Espessura 7,9 milímetros

Preço Entre R$ 2.399 (3G) e R$ 2.499 (4G)

Tela A resolução do S4 é 30% maior que a do iPhone 5

Câmera A traseira tem 13 megapixels; a dianteira, dois

Espessura Com 7,9 mm, o Galaxy S4 é mais fino que o S3

Teatral. Os atores no evento