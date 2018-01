É o que diz a chinesa Oppo sobre seu novo lançamento, o R5, que tem 4,85 milímetros de espessura. Neste corpo super-esbelto, a fabricante conseguiu embutir uma câmera de 13 megapixels, um processador de oito cabeças Snapdragon 615 e uma bateria de 2.000 mAh (com um sistema de carregamento “power” que promete gerar energia para uma conversa de duas horas com cinco minutos na tomada). A tela tem 5,2 polegadas e é Full HD. A desvantagem: o aparelho é fino demais para poder contar com uma entrada para fone de ouvido. Veja o vídeo de apresentação. Se não conseguir, clique aqui.

Segundo o The Verge, é o primeiro smartphone com menos de meio centímetro de espessura. Será que ele dobra? Compare a medida do R5 com outros aparelhos ultrafinos.

Huawei Ascend P6 (6.18 milímetros)

Sony Xperia Z Ultra (6.5 milímetros)

Alcatel OneTouch Idol X (6,9 milímetros)

iPhone 6 (6.9 milímetros)

Motorola Droid Razr (7,1 milímetros)