ATUALIZADO 26/6/14

Os óculos acima foram distribuídos na saída da conferência de desenvolvedores I/O, realizada nesta quarta-feira, 25.

O brinde permite que você insira seu smartphone (que tem que ser Android) na estrutura de papelão e o transforme em um “equipamento de realidade virtual básico”. É necessário também baixar o aplicativo específico, que também inclui o kit de software para a programação de aplicações para os óculos.

Mas não há com o que se preocupar se você não estava no evento. O Google traz instruções completas de como montar seus próprios óculos, incluindo especificações de materiais como papelão, lentes e velcro e um arquivo para imprimir as partes do objeto. O projeto se chama Cardboard (papelão em inglês).

Empresas já oferecem versões prontas dos óculos, como a Dodocase, que vende o acessório pronto por US$ 19,95. Segundo ela, o custo dos materiais necessários para montar o modelo do Google sai por cerca de US$ 45.

