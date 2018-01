Como mostra o vídeo, em cerca de três horas um técnico parte do zero e termina de montar um robô Qbo. No time-lapse, a tarefa foi condensada em um minuto e meio.

O Qbo é um robô de reconhecimento. Olha no espelho e sabe que está olhando para si mesmo. Coisa normal para o cérebro humano, a capacidade de reconhecimento é um dos grandes desafios da robótica atualmente.