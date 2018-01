A guerra das especificações chegou ao limite. Não é mais possível para fabricantes ficarem apostando que mais megapixels na câmera e mais giga-hertz no processador irão atrair os consumidores. A saída para muitos agora é focar em características mais práticas, relacionadas ao uso do dia a dia.

O LG G Flex, nova aposta da empresa sul-coreana, é um exemplo dessa disposição porque traz entre seus principais destaques a tela curva, que seria mais anatômica. O texto de divulgação tenta até pegar carona na história dos aparelhos vestíveis, posicionando o G Flex como aparelho que segue “a tendência de produtos que se adaptam melhor ao corpo do ser humano”.

Acontece que um dos princípios por trás dos vestíveis é liberar cada vez mais as mãos e o LG G Flex faz exatamente o contrário, as deixa bem ocupadas. O bicho é dos grandes, com uma tela de seis polegadas, uma das maiores entre os smartphones disponíveis hoje no mercado (falta uma polegada para ele chegar à medida de tela da maioria dos tablets).

Com todo esse tamanho, o ganho anatômico do design curvo perde um pouco do sentido. Por outro lado, o formato da tela melhora a experiência de assistir um vídeo (especialmente com o telefone na horizontal) e fornece uma pequena proteção contra luz indesejada. Pena que a resolução da tela deixe um pouco a desejar, ficando abaixo de concorrentes como iPhone 5S e Samsung Galaxy S5.

Outra inovação anatômica (presente também no G2, da LG) é a localização dos controles de bloqueio de tela e volume, que ficam na parte traseira do aparelho e por isso demandam um tempo de adaptação do usuário.

Alguns pontos a favor: a câmera, de 13 megapixels, que grava em Full HD; e o armazenamento interno, com generosos 32 gigabytes.

Na área de software, vale destacar o Quick Theatre, que centraliza vídeos e fotos do usuário e vídeos de seu perfil do YouTube.

O preço é dos mais salgados do mercado nacional. Sem plano de operadora, o G Flex sai por R$ 2.699.

LG G Flex

• Sistema: Android 4.2.2

• Processador: 2,26 GHz

• Armazenamento: 32 gigabytes

• Peso: 177 gramas

• Tela: 6 polegadas

• Câmera: 13 megapixels (traseira); 2,1 megapixels (frontal); 1080p Full HD (vídeo)

• Preço: R$ 2.699 (sugerido)