Apesar do 3D já não empolgar como antes, o recurso ainda tem muitos fãs. Estes vão adorar um novo produto lançado por uma empresa de Cingapura.

O EyeFly promete trazer a visualização em três dimensões para aparelhos móveis como smartphones e tablets. Sem precisar dos óculos.

O modo de usar é simples. Basta instalar o aplicativo, colar a película sobre a tela do seu aparelho e começar a ver imagens sob a nova perspectiva. Não qualquer imagem, como as fotos de seu álbum ou a home do seu iPhone. A película EyeFly só faz efeito sobre imagens geradas em 3D.

A nanotecnologia por trás do produto impressiona. A superfície do EyeFly contém 500 mil lentes que mandam informações ligeiramente diferentes para o olho esquerdo e o direito do usuário.

A empresa Nanovue, fabricante do produto, garante que a película não faz a tela do celular perder o brilho. A CNet testou no iPhone 5 e disse que não é bem assim.

A EyeFly já está disponível na pré-venda por US$ 34,95 (por enquanto apenas os modelos para iPhone 5 e iPod Touch quinta geração). Para os próximos meses, a empresa promete películas para iPad e Samsung Galaxy S4.

Veja abaixo o vídeo de apresentação da EyeFly: