Enquanto a Apple fez sua primeira e limitada concessão à diversificação com o 5C, a Samsung sempre foi conhecida por ter um catálogo cheio de opções, a ponto de muitas vezes confundir o consumidor.

O Galaxy S3 Mini foi a primeira experiência de versão reduzida de um modelo topo de linha. Parece ter dado certo, tanto que este ano o Galaxy S4 também ganhou uma versão compacta.

A ideia é fisgar uma faixa de consumidores sem possibilidade (ou vontade) de gastar perto de R$ 2 mil em um smartphone. Assim como o preço, a versão mini traz reduções em uma série de especificações em relação ao irmão mais poderoso.

O Mini pesa apenas 107 gramas (contra 130 gramas do S4) e tem tela de 4,3 polegadas, um tanto menor que as 5 polegadas do S4. Curiosamente, é maior que as 4 polegadas do iPhone 5. Ou seja, num cenário de telas de smartphones cada vez maiores, o iPhone hoje pode ser considerado “mini”.

“Mini” não é um problema para muita gente e sim vantagem. A portabilidade limitada dos grandalhões (já apelidados de “telhas”) é que não faz sentido para quem quer um dispositivo que cabe em qualquer bolsa ou bolso.

Essa lógica também vale para muitas das especificações. Muita gente realmente viverá muito bem sem os 13 megapixels da câmera do S4, bastando para suas necessidades diárias os 8 megapixels da versão menor. Em termos de vídeo, os dois modelos estão empatados, ambos têm capacidade de filmar em Full HD (1080p).

Do mesmo modo, o uso ligeiro e fluído garantido pelo processador de 1,7 GHz do Mini satisfará a maioria dos usuários.

Entre os aplicativos, é bem-vinda a presença do S Translator, um dos destaques do S4, que traduz mensagens de texto e voz em nove línguas, incluindo o português brasileiro. Outro recurso útil é o S Memo, onde o usuário pode escrever ou rabiscar na tela do aparelho com o dedo.

Um aspecto onde o Mini faz jus ao nome é no armazenamento. O espaço é de 8 gigabytes, sendo que na prática o usuário tem apenas 5 gigabytes à sua disposição. Com um cartão microSD é possível expandir para 64 gigabytes.

Samsung Galaxy S4 Mini

Sistema operacional | Android 4.2

Processador | 1,7 GHz dual-core

Tela | 4,3 polegadas

Resolução de tela | 256 pixels por polegada

Câmera traseira | 8 megapixels; 1080p (vídeo)

Câmera frontal | 1,9 megapixels

Peso | 107 gramas

Preço sugerido | R$ 1.399