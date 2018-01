O infográfico abaixo é sobre uma situação bem corriqueira: a perda do smartphone.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

Fora o transtorno de ficar sem comunicação, perder agenda, mensagens, fotos etc há ainda o agravante do alto prejuízo financeiro no caso de ser um top de linha.

Segundo os dados, todo dia são perdidos o equivalente a US$ 7 milhões de dólares em smartphones em todo o mundo. E 2/3 deles são perdidos entre 21h e 2h da manhã.

A cidade do mundo que mais perde smartphones é Manchester, na Inglaterra.

Clique na imagem para ampliar.