Em plena hora do banho o celular toca.

Já pensou se você pudesse atendê-lo sem ter que sair debaixo do chuveiro?

Com a pulseira Circet isso será possível. Sua proposta é projetar a tela do smartphone no seu braço e ler seus movimentos na projeção, acionando a função correspondente no aparelho.

Com a Circet, você poderá atender telefonemas, ler emails ou abrir aplicativos sem estar com o smartphone na mão, usando apenas a imagem no seu braço. Sua pele é transformada em tela de toque.

A pulseira Circet é por enquanto só uma ideia e precisa arrecadar 1 milhão de euros para virar um protótipo. Até o momento, apenas 14% do valor foi conseguido.

A empresa que concebeu o projeto é francesa. A Circet é apresentada como um produto que pode aposentar o Google Glass, uma nova etapa dos vestíveis.

As ilustrações acima mostram a cara do produto e seus componentes.

O vídeo de demonstração dá uma ideia melhor de como ele poderia funcionar no dia a dia.

Caso não consiga ver o vídeo clique aqui.