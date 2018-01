Preço mais barato foi encontrado em Hong Kong, onde a versão 16 GB do aparelho sai por R$ 1.167,14

As operadoras brasileiras estão finalmente divulgando os preços do iPhone 4S por aqui. Com lançamento previsto para 16 de dezembro, ele fica entre R$ 1.899 e R$ 2.699 (veja relação completa dos preços aqui).

A facada de sempre, claro.

Mais dolorida ainda quando se sabe o quanto ele custa em outros países.

O jornalista indiano Rajat Agrawal levantou os preços do iPhone 4S 16 GB em vários territórios.

Fez isso para mostrar como o aparelho está caro na Índia.

Pois, mesmo lá, ele ainda custa cerca de R$ 340 mais barato que no Brasil.

Compare os preços:

Hong Kong R$ 1.167,14

EUA R$ 1.254,24

Cingapura R$ 1.303,02

Reino Unido R$ 1.406,67

Austrália/Nova Zelândia R$ 1.419,73

Irlanda R$ 1.445,86

México R$ 1.494,64

Suécia R$ 1.525,00

Índia R$ 1.550,38