Somando-se os preços de todas as peças do novo smartphone da Apple, seu custo fica em US$ 167,50 (R$ 339,25). A estimativa é do site TechInsights e não foi confirmada pelo fabricante.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

O custo é maior que o do iPhone 4S, que totaliza US$ 132,50, e do iPhone 4, US$ 112.

O processador A6 é o item mais caro, custando US$ 28. Depois vem o modem LTE, que fica em US$ 25. A tela sai por US$ 18 e a câmera por US$ 10.

Veja na tabela abaixo a relação completa dos preços e a comparação com os modelos mais antigos do iPhone.

Guarde para quando sair o preço do novo aparelho no Brasil.