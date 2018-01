Dica: são muitos.

Aproveitando a divulgação do último balanço da Apple, o analista Horace Dediu calculou quantos aparelhos com sistema operacional iOS a empresa vendeu desde o lançamento do primeiro iPhone. O sistema é utilizado em iPhones, iPads e iPods.

Conforme mostra o gráfico abaixo, foram nada menos que 1,1 bilhão de aparelhos desde o segundo trimestre de 2007, época em que saiu o iPhone inicial.

No balanço mais recente, a empresa reporta que vendeu 61,2 milhões de iPhones e 12,6 milhões de iPads.