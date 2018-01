Como que para marcar território enquanto enfrenta a Apple na Justiça, a Gradiente soltou em 2013 mais um iPhone no mercado brasileiro, no mesmo dia em que a Apple trouxe ao País os novos modelos 5S e 5C.

O novo iPhone da Gradiente, o c600, é um smartphone de boa qualidade. Seu processador dual-core de 1,4GHz propicia uma experiência de uso ágil e sem percalços. O aparelho tem oito gigabytes de armazenamento, que podem ser expandidos para 16 gigabytes através de um cartão de memória que já vem com o aparelho.

A câmera traseira tem 13 megapixels e recursos como foco automático, flash de LED, panorâmica e HDR, que equilibra a luz da imagem registrada (mas sem possibilidade de estabilização). Pode-se até filmar vídeos em HD com ela.

O sistema operacional, claro, não é o mesmo do iPhone – o exclusivo iOS –, mas o concorrente Android, na versão 4.2 (ele já está na 4.4) aberto para qualquer fabricante. Em seu site, a Gradiente publicou uma tabela comparando o seu iPhone ao da “concorrente”. Escolheu itens específicos para fazer seu aparelho parecer superior ao da Apple.

Só o mais desinformado dos consumidores acreditaria nisso. O hardware da Apple, do processador à câmera, é muito superior. A resolução de tela do smartphone da fabricante norte-americana também ganha do produto nacional.

E o design? O modelo da Gradiente é grosseiro e desajeitado. Pesa na mão e seus cantos são pouco anatômicos. Nada a ver com a elegância dos modelos da Apple.

Além disso, há a questão de imagem, que nunca deve ser subestimada quando se fala de um objeto pessoal como um smartphone. Quem quer desfilar com um aparelho que ficou famoso como usurpador do nome de uma das marcas mais admiradas do mundo?

A estratégia de lançamento parece envergonhada. A empresa não fez acordo com nenhuma operadora ou rede de varejo, que está disponível apenas na loja da empresa por R$ 1.399. Por exatamente o mesmo preço, pode-se comprar um iPhone 4S na loja da Apple. Não há muito o que pensar.

Gradiente iPhone c600

Sistema | Android 4.2.2

Processador | 1,4 GHz

Armazenamento | 8 gigabytes interno (inclui cartão com mais 8 gigabytes)

Câmera | 13 megapixels (traseira); 2,1 megapixels (frontal)

Preço | R$ 1.399